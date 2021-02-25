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Первый этап строительства бульвара Братьев Весниных завершат в 2022 году
Фото: mos.ru

Первый этап строительства бульвара Братьев Весниных завершат в 2022 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, бульвар Братьев Весниных Карта всех событий

Бульвар Братьев Весниных на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» в столице будет построен в три этапа. Его протяженность составит почти километр, при этом он станет полностью пешеходным.

Первый этап строительства бульвара завершат в 2022 году. Участок площадью более 10 тысяч квадратных метров озеленят и благоустроят. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Здесь сохранят уже растущие липы, клены и тополя и добавят к ним рябины и яблони. Кроме того, сделают цветники более чем из 15 тысяч растений. В будущем бульвар станет центром досуговой и деловой части нового городского квартала. Здесь появятся арт-объекты, филиал санкт-петербургского музея «Эрмитаж», а также современное жилье с интересной архитектурой, — пояснил Сергей Кузнецов.

Кроме того, на территории организуют зоны отдыха, установят велопарковки, скамейки и другие объекты. Мощение бульвара выполнят из тротуарного темно-красного клинкера.

Кроме того, во втором квартале 2022 года рядом с бульваром планируют возвести 40-этажный небоскреб и здание с пятью башнями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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