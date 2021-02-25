Специалисты Роскачества назвали главные угрозы Clubhouse

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Запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и фейковые приложения на Android составляют основную опасность для пользователей сервиса Clubhouse. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества в четверг, 25 февраля.

Так, специалисты пояснили, что при установке Clubhouse приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам, а затем предлагает пригласить их, но возможности удалить данные, которыми пользователь поделился с сервисом, пока нет. Также неизвестно, какую информацию и в каком виде хранит сервис.

Так как приложение доступно только пользователям с iOS, мошенники могут сделать фейковое приложение для Android, которое может оказаться вирусным, отметили эксперты.

В Роскачестве напомнили о появлении в Сети объявлений о продаже фейковых инвайтов, цель которых — выманить деньги у жертвы. В организации считают, что Clubhouse пока не отвечает базовым критериям безопасности.

В пресс-службе организации добавили, что с регистрацией лучше подождать до момента исправления всех проблем приложения.

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