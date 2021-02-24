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«Наконец-то»: Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Наконец-то»: Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева

Анастасия Колоскова

Общество

Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил он сам в среду, 24 февраля.

— ClubHouse наконец-то разблокировал мой аккаунт, — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее ведущий сообщил о блокировке аккаунта в соцсети Clubhouse без объяснения причины. При этом, по утверждению Соловьева, он не нарушал правил приложения.

Приложение Clubhouse позволяет отправлять голосовое сообщение без возможности записи и дальнейшего распространения. В России оно приобрело популярность в феврале нынешнего года. Платформа доступна лишь для пользователей iOS. Чтобы зарегистрировать аккаунт, необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев ответил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на обвинения относительно реабилитации нацизма.

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