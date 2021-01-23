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«Казалось, был вечным»: Владимир Соловьев отреагировал на смерть Ларри Кинга
Фото: kinopoisk.ru

«Казалось, был вечным»: Владимир Соловьев отреагировал на смерть Ларри Кинга

Олег Сыров

В мире

Смерть американского телеведущего Ларри Кинга — это большая потеря не только для канала RT, но и для мировой журналистики. Об этом «Вечерней Москве» заявил его российский коллега Владимир Соловьев.

— Ларри Кинг был самым авторитетным журналистом в чистом жанре, когда тебе не помогает ни оркестр, ни антураж. Интервью — это только ты и человек напротив. Иногда в интервью участвуют несколько персон. Они должны поверить журналисту, довериться ему и раскрыться. А журналист должен их слышать. Это требует мастерства, — пояснил Соловьев.

Казалось, что Ларри Кинг был вечным, признался Соловьев. Молодое поколение, по его словам, не помнит, но яркий российский тележурналист Владислав Листьев в 90-е взял за основу своего образа внешний вид Ларри Кинга с его знаменитой сорочкой и подтяжками. При этом Листьев не скрывал источник своего вдохновения.

— Ларри Кинг так много успел сделать, что кажется, он жил несколько веков. Он — мэтр, основоположник, гигант. Равных ему сейчас назвать некого. Этот гигант ушел, — сказал собеседник «ВМ».

В начале января Ларри Кинг был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В 2017 году журналист сообщил о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019-го он прошел ангиопластику, а в 2020-м перенес инсульт.

Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое он вел с 2012 года. Кроме того, он провел свыше 50 тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и другими знаменитостями. Кинг является лауреатом премии «Эмми», двукратным лауреатом премии «Пибоди» и десятикратным призером премии Cable ACE.

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