Корпоративную пенсию хотели бы получать более 80 процентов россиян

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Большинство россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. Об этом сообщили эксперты сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

В опросе поучаствовали свыше 3,5 тысячи человек со всей страны. За дополнительную пенсию высказались 84 процента опрошенных. В прошлом году этот показатель достигал 78 процентов. Более трети россиян хотели бы получать не менее 30 тысяч в месяц.

Так, наиболее заинтересованными в получении корпоративных пенсий оказались граждане в возрасте от 36 до 55 лет.

Как отметил коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий, входящие в соцпакет от работодателей корпоративные пенсионные программы становятся в России все более востребованными. Это особенно заметно в кризис, когда люди начинают ценить стабильность, сообщает РБК.

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