«Один из самых близких людей»: Асмус сделала неожиданное признание об Охлобыстине

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус предалась воспоминаниям о съемках сериала «Интерны», который принес ей популярность. Историей о павильоне, в котором работали артисты, звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Она рассказала, что несколько дней назад снималась в павильоне на шоссе Энтузиастов. Это место напомнило ей о начале карьеры. Именно там прошли первые съемки сериала «Интерны» и фильма «Zолушка».

По ее словам, там состоялась ее первая большая роль и всплеск популярности. Также она пояснила, что на съемках в павильоне у нее случилась страстная любовь.

— Страстная любовь, переросшая в дружбу с коллегой. И головокружительные для студентки гонорары, и медные трубы. А еще ментальное срастание с Иваном Охлобыстиным, ставшим для меня не просто наставником и другом, но и одним из самых близких и важных людей в жизни, — поделилась Асмус.

Кроме того, она вспомнила о том, как в павильоне через пользование общими кистями ее заразили 16 видами клещей. После этого случая актриса не умывается водой и не пользуется кремом на протяжении 11 лет.

Поклонники разделили эмоции Асмус и отметили, что она прекрасно выглядит.

«Вы — большая умница, трудяга и молодчина!; «Очаровательная леди из снов»; «Какая вы великолепная, Кристина!» — написали в комментариях.

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