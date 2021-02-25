Курс по освоению новой профессии подготовили для москвичей старшего возраста

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Москвичи пожилого возраста смогут освоить новую профессию через программу «Сиделка. Помощник по уходу». Проект разработали в центре занятости «Моя карьера» и школе патронажного ухода «Внимание и забота».

Участниками курса могут стать все желающие москвичи старше 50 лет.

— Уход за людьми — очень непростой и кропотливый труд. Квалифицированный помощник — это прежде всего милосердный и терпеливый человек. В центре «Моя карьера» мы хотим помочь людям лучше познакомиться с профессией, развить свои навыки, сберечь силы и моральный настрой, — отметила директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Новая программа будет знакомить участников курса с профессией сиделки. По словам Швец, запуск проекта также поможет повысить значимость данной профессии в глазах общественности. Для участников курса подготовят не только лекции, но и практические задания. Кроме того, участникам объяснят, как не потерять мотивацию.

— Многим людям действительно нелегко самостоятельно ухаживать за родственниками, а найти хорошего специалиста по уходу бывает очень сложно. Хорошего — это значит ответственного, вовлеченного, профессионального. Мы даем все необходимые знания, не упуская ни малейшей детали: как правильно помогать подопечным и общаться с ними, а также не допустить эмоционального выгорания, — пояснила координатор проектов автономной некоммерческой организации «Внимание и забота» Елена Сухачева.

Уточняется, что программа стартует 12 марта и будет действовать на протяжении трех месяцев. Окончившие обучение горожане получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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