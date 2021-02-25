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Ужесточить наказание за избиение детей предложили в России
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Ужесточить наказание за избиение детей предложили в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился с предложением к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву об ужесточении наказания за избиение несовершеннолетних.

В обращении говорится, что в России за последние несколько месяцев в соцсетях систематически появлялись сообщения об избиении детей, которое заканчивалось тяжелыми травмами и госпитализацией.

На сегодняшний день в стране предусмотрено наказание за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью сроком до 5 и 10 лет соответственно. Дмитрий Курдесов уточнил, что за причинение вреда здоровью детям 14 лет и старше предусмотрено более мягкое наказание.

Общественник предложил вывести положения о преступлениях в отношении малолетних в отдельную новую статью «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего» с наказанием в виде лишения свободы на срок до 8 и до 12 лет соответственно, сообщает RT.

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