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Стало известно название новой киноленты о Человеке-пауке
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» / 2019

Стало известно название новой киноленты о Человеке-пауке

Ксения Монахова

Кино

Американская корпорация Marvel наконец раскрыла название очередного фильма о Человеке-пауке. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте киноленты.

Уточняется, что новый фильм получил название «Человек-паук: Нет пути домой». Помимо этого, компания представила ролик с главными актерами картины. В небольшом видео они жалуются на то, что им снова подсунули фальшивые данные.

Ранее актеры фильма опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях три разных варианта подзаголовка фильма, ни один из которых не подтвердился.

Премьера новой ленты киновселенной Marvel назначена на декабрь 2021 года, сообщает НСН.

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Человек-паукпремьера киноMarvel
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