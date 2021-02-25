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Филипп Киркоров перенес свои концерты еще на год
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Филипп Киркоров перенес свои концерты еще на год

Ксения Монахова

Звезды

Певец Филипп Киркоров вновь перенес свои концерты в Государственном Кремлевском дворце на год. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте агентства InterMedia.

Отмечается, что артист отказался от концертов из-за санитарных ограничений на площадке. Выступление исполнителя в Кремле должно было пройти еще в апреле 2020 года. Однако из-за ситуации с коронавирусом концерт перенесли на март 2021 года. Так как санитарные ограничения в столице до сих пор не сняли, Киркоров решил передвинуть выступления еще на один год.

— Филипп Киркоров собирается представить программу «Я+R #Цвет настроения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перенесенные концерты запланированы на 28, 29 и 30 апреля 2022 года.

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