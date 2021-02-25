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Новый детский сад на 190 мест возведут в районе Солнцево
Фото: АГН «Москва»

Новый детский сад на 190 мест возведут в районе Солнцево

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Родниковая улица, 5с1 Карта всех событий

На западе Москвы в районе Солнцево построят новый детский сад, рассчитанный на 190 мест. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Социальный объект возведут на Родниковой улице. Площадь территории для строительства составит 0,72 гектара, а суммарная этажная площадь помещений — около четырех тысяч квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Рабочая группа градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории с адресным ориентиром улица Родниковая, владение 5а (ЗАО), — говорится в сообщении.

Детский сад будет построен на средства адресной инвестиционной программы столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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