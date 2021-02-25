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Школу на более чем одну тысячу мест построят на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Школу на более чем одну тысячу мест построят на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с21 Карта всех событий

На востоке Москвы построят школу на 1150 мест. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства в четверг, 25 февраля.

Уточняется, что новый социальный объект возведут по адресу Золоторожский Вал, владение 11.

Школа займет участок площадью 2,18 гектара, суммарная поэтажная площадь составит 32 700 квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11 (ЮВАО), — сообщили в пресс-службе.

Строительство будет проводиться на средства Адресной инвестиционной программы, передает агентство городских новостей «Москва».

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ЮВАОшколастроительство
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