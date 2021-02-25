Школу на более чем одну тысячу мест построят на востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с21 Карта всех событий

На востоке Москвы построят школу на 1150 мест. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства в четверг, 25 февраля.

Уточняется, что новый социальный объект возведут по адресу Золоторожский Вал, владение 11.

Школа займет участок площадью 2,18 гектара, суммарная поэтажная площадь составит 32 700 квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11 (ЮВАО), — сообщили в пресс-службе.

Строительство будет проводиться на средства Адресной инвестиционной программы, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Жителей столицы пригласили на новые прогулочные маршруты портала «Узнай Москву»