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Число оформленных в январе 2021 года ипотек снизилось на 6 процентов в Москве
Фото: moscow-live.ru

Число оформленных в январе 2021 года ипотек снизилось на 6 процентов в Москве

Анастасия Волоснова

Город

За январь 2021 года Росреестр зарегистрировал в Москве почти шесть тысяч договоров на ипотеку, что на шесть процентов меньше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

Жители Москвы заключили 5948 договоров ипотечного жилищного кредитования за январь текущего года. В декабре 2020 года москвичи оформили 13 020 ипотек, что на 54 процента больше, чем в январе 2021.

— С учетом длительных выходных и 15 рабочих дней — порог почти в 6 тысяч сделок весьма сопоставим с числом регистраций прошлого (6,3 тысячи) и позапрошлого (5,5 тысячи) годов. Безусловно, в конце 2020 года мы наблюдали абсолютные рекорды регистраций по всем видам сделок, чему способствовали программа льготного кредитования жилья и традиционный предновогодний ажиотаж, — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что январь регулярно уступает декабрю по ипотекам на 45 процентов, так как пребывает в «состоянии покоя» за последние три года.

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