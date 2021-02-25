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Автоэксперты назвали пять ошибок при покупке новой машины
Фото: pixabay.com

Автоэксперты назвали пять ошибок при покупке новой машины

Ксения Монахова

Общество

Эксперты портала «Автовзгляд» рассказали о пяти самых распространенных ошибках при покупке нового автомобиля.

Отмечается, что во время приобретения машины стоит отказаться от взаимодействия с серыми дилерами. Официальные автосалоны находятся в сотрудничестве с дистрибьюторами, поэтому во время продажи ведут себя гораздо порядочнее своих нелегальных коллег. Серых дилеров же, по мнению авторов материала, сложнее привлечь к ответственности в случае возникновения каких-либо проблем. Все потому, что на них нельзя подать жалобу представителям автопроизводителя.

Авторы выразили уверенность в том, что выбирать машину из тех, что есть в наличии, не стоит. Большинство водителей делают именно так, однако в таком случае автолюбитель может столкнуться с переплатой до нескольких сотен тысяч рублей за ненужные ему опции. Лучше всего, по советам экспертов, заказать авто с конфигурацией под себя и подождать, когда нужная модель поступит в салон.

Также стоит внимательно относиться к заполнению документов. Эксперты рекомендовали перед покупкой внимательно изучить итоговую стоимость машины, а также скорость ее передачи и ответственность дилера перед клиентом.

Помимо этого, авторы статьи напомнили о том, что нужно запрашивать скидку при покупке и внимательно осмотреть автомобиль на предмет повреждений, неисправностей и соответствия заказу при передаче машины покупателю.

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