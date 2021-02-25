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СМИ: Каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

СМИ: Каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году

Виктория Родимкина

Экономика

В 2021 году малому и среднему бизнесу в России приходится сталкиваться с теми же проблемами, что и на пике пандемии коронавируса. Это следует из февральского опроса компаний, результаты которого есть у РБК.

Уточняется, что спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий. В опросе приняли участие пять тысяч предприятий из всех регионов России.

К началу этого года бизнес в России подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Только 20 процентов опрошенных заявили, что в 2020 году не заметили снижения спроса на товары и услуги. При этом у 40 процентов респондентов спрос упал в полтора раза и больше.

В начале года у 33 процентов компаний продолжил снижаться оборот. Кроме того, примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию в этом году, сообщает о результатах исследования РБК.

Читайте также: Более половины российских компаний не сократили зарплатный фонд вопреки пандемии

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