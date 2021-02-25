Свыше половины российских компаний не сократили зарплатный фонд вопреки пандемии

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Более половины российских компаний не урезали фонды заработной платы в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и сопутствующие ограничительные меры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованные в четверг, 25 февраля.

Как показало исследование, 55,7 процента компаний смогли сохранить или даже увеличить фонды заработной платы. Еще 26,4 процента уменьшили фонд не более чем на 30 процентов, 17,9 процентов — более чем наполовину.

Вместе с тем руководители 80 процентов компаний отмечают сокращение выручки, а 78,8 процента — уменьшение либо полное исчезновение спроса на выпускаемую продукцию.

Однако обанкротились лишь 3,1 процента компаний, принимавших участие в исследовании.

Относительно 2021 года респонденты выразили довольно пессимистичный настрой. Треть пожаловалась на дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый утверждает, что компания готовится к закрытию.

Главной проблемой в работе опрошенные назвали то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Ранее сообщалось, что прокуроры в Москве в 2020 году добились погашения долгов по зарплате на 1,2 миллиарда рублей.

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