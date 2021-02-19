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Прокуроры в 2020 году добились погашения долгов по зарплате на 1,2 миллиарда рублей в Москве
Фото: АГН Москва

Прокуроры в 2020 году добились погашения долгов по зарплате на 1,2 миллиарда рублей в Москве

Кирилл Николаев

Город

В 2020 году столичные прокуроры добились погашения долгов по заработной плате на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что в 2020 году одним из приоритетных направлений деятельности прокуроров оставалось соблюдение трудовых прав граждан, включая право на своевременную и полную оплату труда. В результате было устранено свыше 6,9 тысячи нарушений закона в указанной сфере.

Ранее прокуратура Москвы заявила о росте случаев телефонного мошенничества в 2020 году.

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