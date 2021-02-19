Прокуратура Москвы заявила о росте случаев телефонного мошенничества в 2020 году

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Число случаев телефонного и интернет-мошенничества в столице выросло почти втрое в 2020 году. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что в 2020 году число мошенничеств, которые совершались посредством мобильной связи и интернета, увеличилось с 29 до 43 тысяч.

По данным прокуратуры, всего в 2020 году в столице зафиксировали 146,6 тысячи преступлений. Большинство из них составляли кражи. Также в прошлом году выросла раскрываемость преступлений. Например, раскрываемость убийств составила 88,3 процента, а умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 89,9 процента.

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