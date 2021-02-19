Прокуратура Подмосковья утвердила обвинение по делу бывшего главы Щелковского района
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Щелковского муниципального района, который обвиняется в получении взяток. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на сайте надзорного ведомства.
По данным следствия, с 2017 по 2018 год мужчина получал взятки за оказание общего покровительства по службе. Взятки были получены в виде денежных средств, незаконного оказания ему услуг имущественного характера и предоставления имущественных прав на общую сумму более 11 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также: Суд Москвы отправил под домашний арест сообщников подростков, избивших мужчин в метро