Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд Москвы отправил под домашний арест сообщников подростков, избивших мужчин в метро
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Суд Москвы отправил под домашний арест сообщников подростков, избивших мужчин в метро

Кирилл Николаев

Происшествия
метро речной вокзалКарта всех событий

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест предполагаемых сообщников подростков, избивших двоих мужчин в вагоне метро. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемые отправлены под домашний арест на два месяца. Данная мера пресечения в отношении молодых людей будет действовать до 8 апреля 2021 года.

По данным следствия, 7 февраля 2021 года в вагоне поезда между станциями «Речной вокзал» и «Водный стадион» двое молодых людей напали на двух мужчин. Один из нападавших имел при себе металлическую биту, а второй бил мужчин руками и ногами. Когда поезд подъезжал к станции, один из них распылил содержимое перцового баллончика.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавших госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Читайте также: Столичные полицейские задержали находящегося в розыске иностранца

уголовное делодомашний арестсуд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте