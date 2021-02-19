Суд Москвы отправил под домашний арест сообщников подростков, избивших мужчин в метро

Фото: Pexels / Sora Shimazaki

метро речной вокзал Карта всех событий

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест предполагаемых сообщников подростков, избивших двоих мужчин в вагоне метро. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемые отправлены под домашний арест на два месяца. Данная мера пресечения в отношении молодых людей будет действовать до 8 апреля 2021 года.

По данным следствия, 7 февраля 2021 года в вагоне поезда между станциями «Речной вокзал» и «Водный стадион» двое молодых людей напали на двух мужчин. Один из нападавших имел при себе металлическую биту, а второй бил мужчин руками и ногами. Когда поезд подъезжал к станции, один из них распылил содержимое перцового баллончика.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавших госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Читайте также: Столичные полицейские задержали находящегося в розыске иностранца