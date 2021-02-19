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Россияне назвали города с лучшей зарплатой в их сфере
Фото: Moscow Live

Россияне назвали города с лучшей зарплатой в их сфере

Виктория Родимкина

Рынок труда

Москва и Санкт-Петербург стали городами — лидерами по уровню зарплат в стране. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру».

Так, столица занимает первую строчку рейтинга. Около 86 процентов проголосовавших заявили, что лучшую зарплату в их деятельности можно получать только в Москве.

В Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты у работников сферы образования. Они получают около 77 тысяч рублей в месяц. Также высокими по сравнению с уровнем других городов считаются зарплаты работников сферы транспорта и логистики — 102 тысячи рублей.

На третьей строчке — Новосибирск. Он стал лидером по ожиданиям от зарплаты в банковской, финансовой и инвестиционной сферах.

Респонденты также выделили Екатеринбург, Казань, Красноярск и Краснодар как города с хорошей зарплатой в их сфере, сообщает РБК.

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