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Банк России анонсировал проект по зачислению зарплат по номеру телефона
Фото: moscow-live

Банк России анонсировал проект по зачислению зарплат по номеру телефона

Кирилл Николаев

Общество

Банк России допускает начало перечисления зарплат через систему быстрых платежей в пилотном режиме в 2022 году. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

По ее словам, Центробанк обсудит данную возможность с участниками рынка в марте–апреле. В следующем году сервис может быть запущен.

Скоробогатова отметила, что при внедрении этого сервиса необходимо решить вопрос защиты граждан и придумать механизм, как купировать риски.

— Мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а деньги пришли другому человеку или не пришли? — цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Система быстрых платежей запущена в России с конца января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

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