Основателя ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» объявили в международный розыск

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Собственник сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в межгосударственный розыск за неуплату налогов. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Уточняется, что следствие просит о заочном аресте бизнесмена.

— В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, — рассказали в суде.

Заседание о заочном аресте состоится в четверг, 25 февраля, однако, время на данный момент неизвестно. Собственника сети ресторанов объявили в федеральный розыск в конце июля 2020 года.

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