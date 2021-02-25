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Турэксперт заявил о несовместимости хорошего отдыха и экономии
Фото: pixabay.com

Турэксперт заявил о несовместимости хорошего отдыха и экономии

Елена Фролова

Туризм

Комфортный отдых невозможно совместить с экономией во время отпуска. Такое мнение выразил эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев. Его слова приводит ФАН.

Большинство людей при планировании путешествий мечтает получить максимум впечатлений при минимальном ущербе для своего бюджета. По мнению эксперта, такой подход не является верным.

— На мой взгляд, качественный отдых и экономия несовместимы. Отпуск — событие для любого человека неординарное. Экскурсия, комфортное времяпрепровождение, пляжный отдых — все это только добавляет эмоции, — отметил Бобылев.

По его словам, перед тем как отправиться в поездку, нужно исходить из того, что выгодно и приемлемо для каждого отдельного человека. Поэтому нужно искать предложения, подходящие по цене и качеству.

Необходимо обращать внимание на то, что стоимость поездки должна быть адекватной. Бобылев отметил, что нужно искать золотую середину между переплатой и экономией, потому что если человек о чем-то мечтал, то зачем ему себя ограничивать. При этом он всегда может отыскать бюджетный вариант досуга — все это зависит от приоритетов.

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