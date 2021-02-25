Более 16 тысяч дворников устранят последствия снегопада в Подмосковье

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 16,7 тысячи дворников и 1,8 тысячи единиц техники задействуют при расчистке дорог от последствий снегопада в Московской области в течение 25 февраля. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного министерства благоустройства.

Региональные коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы в связи с непогодой, которая принесла ледяной дождь и обильные осадки в виде снега. В результате на некоторых территориях Подмосковья образовалась ледяная корка.

— Все коммунальные работники были переведены на круглосуточное дежурство. Проводилась превентивная обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий, — объяснил глава министерства Михаил Хайкин.

Ночью в борьбе со снегом и наледью были задействованы порядка 7,3 тысячи дворников. Они расчистили порядка 13,8 миллиона квадратных метров территорий. Реагентами обработаны около 16 миллионов квадратных метров дорог. На снегоплавильные пункты вывезено более пяти тысяч кубометров снега.

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