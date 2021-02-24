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Очередное сплошное подметание улиц начали в Москве
Фото: Официальная страница Комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook

Очередное сплошное подметание улиц начали в Москве

Татьяна Плотникова

Город

В 23:00 среды, 24 февраля, в Москве началось очередное сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

За подметание последует противогололедная обработка дорог и тротуаров. По мере выпадения осадков цикл работ повторят.

На опасных участках, прежде всего на Московской кольцевой автодороге и в Новой Москве, организовано дежурство тягачей.

Для бесперебойной работы систем и объектов жизнеобеспечения города продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала всех предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы. К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.

Водителей просят проявить аккуратность, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помехи при прохождении колонн уборочной техники, а пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, сообщается в официальном Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве продлится до утра четверга, 25 февраля. При этом высота сугробов в столице может увеличиться еще на восемь сантиметров.

Читайте также: Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада и тумана 25 февраля

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