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Более 25 тысяч москвичей переселились в новостройки с начала программы реновации
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Более 25 тысяч москвичей переселились в новостройки с начала программы реновации

Анастасия Волоснова

Город

С начала программы реновации в Москве в новостройки переселились 25,1 тысячи жителей столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в настоящее время в Москве построили 98 домов по программе реновации, их общая площадь составляет 1,2 миллиона квадратных метров. Среди этих домов под заселение были переданы 77 зданий, пояснил заммэра.

Андрей Бочкарев отметил, что к процессу переселения присоединились 33,9 тысячи жителей, которые проживали в 224 домах. Уточняется, что программа реновации стартовала в столице 1 августа 2017 года, передает агентство городских новостей «Москва».

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