Госуслуги для получения земли в Москве полностью перейдут в электронный вид

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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С 1 марта 2021 года государственные услуги по предоставлению организациям и физическим лицам принадлежащих городу земельных участков переходят исключительно в электронный вид. Это значит, что подача заявления на предоставление этих госуслуг, подписание и направление результата будет осуществляться исключительно на mos.ru.

Госуслуги по предоставлению принадлежащих городу земельных участков ориентированы в основном на представителей строительных организаций, работающих по государственному заказу. Например, правительство Москвы предоставляет землю для реализации крупных городских проектов: для строительства метрополитена, дорог, транспортно-пересадочных узлов, объектов социальной инфраструктуры, домов по программе реновации и так далее.

— Застройщики этих проектов могут получить необходимые участки на время соответствующих работ. С 1 марта 2021 года обратиться за такими услугами можно будет только через портал mos.ru, где в режиме онлайн можно следить за ходом предоставления услуги, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С 1 марта 2021 года исключительно в электронный вид переходят следующие государственные услуги по предоставлению городской земли организациям и физическим лицам:

— предварительное согласование предоставления земельного участка;

— предоставление земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования;

— предоставление земельного участка в безвозмездное пользование;

— предоставление земельного участка бесплатно в собственность гражданам и юридическим лицам;

— предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке.

В 2020 году за этими госуслугами в департамент городского имущества обращались более восьми тысяч раз. Самой популярной из них является предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке — поступило 3,7 тысячи запросов.

В настоящий момент из 35 госуслуг департамента городского имущества 24 доступны в электронном виде. С 1 марта исключительно в электронном виде на mos.ru будет оказываться 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере, еще три госуслуги оказываются одновременно в электронном и бумажном виде.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной сфере в столице развивают департамент городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Для получения госуслуг в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Для этого юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить электронную подпись. Гражданам для получения услуг требуется регистрация на mos.ru, при этом для ряда услуг заявителям — физическим лицам также необходимо иметь электронную подпись. Это услуги, в которых предполагается двустороннее подписание документов. В случае отсутствия у заявителя электронной подписи она будет выдаваться бесплатно. На mos.ru опубликованы подробные инструкции о порядках создания личного кабинета и получения электронной подписи.

Если у гражданина возникли вопросы о регистрации на портале, подаче заявления или о пакете документов, он может получить консультации специалистов департамента городского имущества. Физических лиц очно проконсультируют в двух подразделениях службы «одного окна»: на территории «Москвы-Сити» в 1-м Красногвардейском проезде (д. 21, стр. 1) и в административно-деловом центре «Коммунарка» в поселении Сосенском (поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 4, каб. 233).

Также можно воспользоваться видеоконсультациями ДГИ по этим вопросам, запись осуществляется на портале mos.ru. Для этого в каталоге необходимо выбрать услугу «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», указать соответствующее ведомство (департамент городского имущества), выбрать онлайн-консультацию по интересующему вопросу, а также желаемую дату и время. После этого заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис. Общаться со специалистом можно на любом удобном устройстве.

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