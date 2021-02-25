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Еще 17 исторических жилых домов сохранят по программе реновации в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Еще 17 исторических жилых домов сохранят по программе реновации в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Южное Тушино Карта всех событий

В Москве по программе реновации сохранят еще 17 домов, которые представляют архитектурную ценность. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Всего в список зданий, которые вошли в программу реновации, но не будут сноситься, включили 218 домов.

— По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина была проведена работа по анализу возможности сохранения еще 22 домов, вошедших в программу реновации. В результате было решено сохранить 15 зданий. Кроме того, в ходе разработки проекта выявлены еще 2 дома, которые составляют неотъемлемую часть градостроительных ансамблей города. Их также решено сохранить, — пояснила Юлиана Княжевская.

Жителям таких домов предоставят новое жилье в новостройках. Старые дома в это время будут реконструировать. Примером исторического здания является дом в Южном Тушино, который был построен в 1953 году. В районе Люблино сохранят дом, который является образцом конструктивизма, уточнила Юлиана Княжевская.

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