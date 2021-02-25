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Около 190 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 190 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала февраля

Анастасия Волоснова

Город

С начала февраля текущего года в Москве выпало 67,4 миллиметра осадков, что составляет 190 процентов месячной нормы. Об этом сообщает портал «Метеоновости» в четверг, 25 февраля.

— Ночью 25 февраля столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт североатлантического циклона, который и стал причиной снегопада. В Москве — на ВДНХ, в Тушине и в районе МГУ — выпало по 7 миллиметров осадков, на Балчуге — 6 миллиметров. Ночной снег довольно равномерно прикрыл столичную землю, прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 5 сантиметров, — говорится на сайте портала.

Уточняется, что за данный период высота снежного покрова составляет 74 сантиметра в Измайлове, 65 сантиметров — в районе МГУ, 61 сантиметр — в Тушине, 57 сантиметров — на ВДНХ. Данные учитываются по состоянию на утро 25 февраля.

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