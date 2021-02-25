«Начались профессиональные проблемы»: повар Ивлев объяснил похудение на 30 килограммов

Фото: Youtube/Super

Российский шеф-повар, телеведущий, ресторатор Константин Ивлев объяснил, почему решил похудеть на 30 килограммов. По его словам, у него начались проблемы со здоровьем.

— Я на себе очень часто провожу опыты с едой, которую делаю для людей. Я хотел похудеть всегда, весил под 130 килограммов. У меня начались проблемы с венами, варикоз. У нас две профессиональные проблемы: варикоз и гастрит. У меня и то, и другое, — пояснил Ивлев.

Он отметил, что ему не подходили бег и спортзал для того, чтобы привести себя в форму, и он выбрал плавание. Шеф-повар практически убрал из рациона хлеб, сахар, быстрые углеводы.

— Я очень люблю сахар, хлеб, беляши, кулебяки. Норма углеводов должна быть 200 граммов в день, я всегда плотно завтракаю, как все шефы. Я утром наслаждаюсь чаем с сахаром и хлебом с маслом и сыром, потом это не ем. Я начал много ходить, правильно питаться и плавать, — пояснил собеседник.

Ивлев добавил, что похудеть ему помогла нынешняя жена Валерия, которая тоже придерживается правильного питания и выбрасывает конфеты, подаренные повару.

Видео опубликовано на YouTube.

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