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Концерн «Калашников» представил ряд экспортных новинок в Абу-Даби
Фото: facebook.com/KalashnikovMedia

Концерн «Калашников» представил ряд экспортных новинок в Абу-Даби

Елена Фролова

Армия

Концерн «Калашников» представил ряд экспортных новинок во время международной выставки IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов рассказал RT, что компания продемонстрировала пистолет Лебедева, автомат АК-19 под натовский патрон, новую зенитную ракету, смарт-ружье для гражданских нужд, экипировку для спецназа, а также разведывательный конвертоплан.

Он уточнил, что важным рынком сбыта для компании является Ближний Восток, где продукция «Калашникова» пользуется популярностью.

— У нас очень много новинок, которые мы впервые показываем за рубежом. Пожалуй, можно начать с пистолета Лебедева. Мы привезли в Абу-Даби два варианта: для скрытого ношения в калибре 9х19 миллиметров (ПЛК) и полноразмерный образец, — отметил Тарасов.

Это оружие представляет собой укороченную версию ПЛ-15. Масса пистолета составляет 0,71 килограмма. Он рассчитан на 14 патронов. В России его впервые представили на форуме «Армия-2017».

Кроме того, из стрелкового оружия «Калашников» показал автомат АК-19. Еще одной новинкой на IDEX-2021 стала модульная разгрузочная система МРС, созданная для спецподразделений. Это боевая экипировка, которую военнослужащий может формировать под конкретные задачи — штурмовые, разведывательные и оперативные. Ее уже используют в российских войсках.

Помимо этого, «Калашников» показал модернизированную зенитную управляемую ракету «Стрела 9М333» комплекса ПВО «Стрела-10М4». В прошлом году завершились натурные испытания данного боеприпаса для российской армии. Теперь его предлагают за рубеж.

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