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Капитальный ремонт проведут в здании центра поддержки семьи и детства на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / М. Мишин

Капитальный ремонт проведут в здании центра поддержки семьи и детства на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На востоке Москвы проведут капитальный ремонт в здании центра поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский». Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В здании планируют организовать учебные классы, современные студии и актовый зал. Внутри центра проведут замену дверей, установят пандусы, обновят утеплители, стены и потолки. Кроме того, специалисты заменят инженерные сети.

Уточняется, что центр расположен на Вешняковской улице.

— Будут созданы помещения для занятий и кружковые, учебные классы, актовый зал, спальни, а также кладовые и складские помещения, комната охраны, медкабинет и аптечный киоск, пищеблок и ряд технических помещений. В числе кружковых запроектированы зоны техники, студия дизайна, кулинарная студия, парикмахерская, фотостудия и изостудия, — пояснил Валерий Леонов.

Он добавил, что в центре также создадут приемное отделение, сенсорную комнату и комнату врачей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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