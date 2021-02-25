Владимир Ефимов: Общий оборот предприятий Москвы составил 920 миллиардов рублей в январе

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

В январе общий оборот предприятий торговли и услуг увеличился на 9,3 процента по сравнению с прошлым годом и составил 920 миллиардов рублей. О восстановлении столичной экономики рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В период с 1 по 23 февраля оборот увеличился на 19,3 процента по сравнению с прошлым годом. В частности, сфера торговли выросла на 21,9 процента, а сфера услуг — на 17,4 процента.

Пандемия коронавируса негативно повлияла на часть экономических сфер. В гостиничном бизнесе загрузка достигла лишь половины показателей прошлого года. Однако столичные власти стараются поддерживать бизнес Москвы.

— Город освободил торговые центры и предприятия торговли на период простоя от уплаты имущественных взносов, выделил предпринимателям компенсационные гранты, — отметил Владимир Ефимов.

Уточняется, что льготные ставки по кредитам будут действовать в течение 2021 года. В прошлом году они помогли сохранить занятость 98 процентам предпринимателей, уточнила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

— Кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии — программы ФОТ.0 (1,2 миллиона поддержанных рабочих мест) и ФОТ 2.0 (5,3 миллиона поддержанным рабочих мест), — добавила замминистра.

Отмечается, что в настоящее время общая сумма полученных кредитов составляет 95 миллиардов рублей.

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