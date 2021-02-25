Владимир Ефимов: Антиковидные ограничения в Москве могут снять к лету

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

К лету в Москве могут снять антиковидные ограничения, если в столице сохранится положительная эпидемиологическая ситуация. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 25 февраля.

— Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться, — рассказал Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что снятие ограничений по передвижению поможет различным сферам вернуться к прежним показателям. В частности, это коснется сферы культурно-массовых мероприятий и гостиничного бизнеса.

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