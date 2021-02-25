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«Мы избаловали гостей»: шеф-повар Ивлев объяснил, почему прогорели рестораны Бузовой и Тимати
Фото: Youtube/Super

«Мы избаловали гостей»: шеф-повар Ивлев объяснил, почему прогорели рестораны Бузовой и Тимати

Виктория Федотова

Звезды

Российский шеф-повар, телеведущий, ресторатор Константин Ивлев ответил на вопрос журналистки Алены Жигаловой о том, почему прогорают рестораны, которые открывают звезды. В частности, ранее закрылись рестораны певицы Ольги Бузовой и рэпера Тимати.

— Я всегда говорю, что пока будут такие звезды, у рестораторов и поваров будет возможность на кусок хлеба с маслом намазать не только красную, но и черную икру. Это классическая история: люди думают, что если добились успеха на сцене, они добьются этого везде. Нет. Даже люди из списка Forbes открывали рестораны, но терпели фиаско, — отметил ресторатор.

Он добавил, что в России к ресторанному бизнесу относятся как к бизнесу, с помощью которого хотят «сорвать денег», отбить затраты. Поэтому в России единицы ресторанов, которые работают более десяти лет.

— Из ресторанов сделали театры, людям нужны премьеры. После года работы люди начинают думать о ребрендинге, мы избаловали гостей, — считает Ивлев.

При этом он отговаривает знакомых знаменитостей, которые хотели бы открыть рестораны, делать это.

Видео опубликовано на YouTube.

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Ольга БузоваТиматиресторан
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