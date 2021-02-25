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Грузоперевозчиков призвали не перегружать автомобили из-за снегопада в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Грузоперевозчиков призвали не перегружать автомобили из-за снегопада в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Грузоперевозчиков призвали не перегружать автомобили из-за снегопада и гололеда на дорогах Москвы. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале в четверг, 25 февраля.

В ведомстве отметили, что снег шел в Москве всю ночь. Из-за непогоды и гололеда на трассах могут быть затруднения в движении. Для того чтобы не ухудшать ситуацию на дорогах, грузоперевозчикам рекомендуют не перегружать свои машины. Уточняется, что благодаря этому их машины с меньшей вероятностью будут буксовать на трассах.

По данным пресс-службы, в настоящее время на МКАД не наблюдается застрявших грузовиков. Однако в прошлый снегопад специальные службы отбуксировали более одной тысячи застрявших фур.

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