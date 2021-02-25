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Появилось видео ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами под Москвой
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Появилось видео ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами под Москвой

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами произошло на Можайском шоссе в Москве. Последствия аварии попали на видео, которое опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что на кадрах запечатлен зенитный ракетный комплекс С-400. В колонне, показанной в ролике, шесть систем.

Известно, что в аварию попали грузовик и три автомобиля, а также микроавтобус военной автоинспекции — в него врезалась машина с ракетной установкой.

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