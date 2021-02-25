Стали известны подробности ДТП с участием автобуса в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Клёновское, деревня Лукошкино Карта всех событий

Двое пострадавших в ДТП в Новой Москве отказались от госпитализации. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса произошла в районе деревни Лукошкино.

Напомним, одна полоса перекрыта по Варшавскому шоссе в сторону области, также перекрыта полоса в сторону Подольска.

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