Стали известны подробности ДТП с участием автобуса в ТиНАО
Россия, Москва, поселение Клёновское, деревня Лукошкино Карта всех событий
Двое пострадавших в ДТП в Новой Москве отказались от госпитализации. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Ранее стало известно, что авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса произошла в районе деревни Лукошкино.
Напомним, одна полоса перекрыта по Варшавскому шоссе в сторону области, также перекрыта полоса в сторону Подольска.
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