Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Клёновское, деревня Лукошкино Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в Новой Москве. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса произошел в районе деревни Лукошкино. Стало известно, что два человека пострадали, на данный момент их осматривают медики.

Одна полоса перекрыта по Варшавскому шоссе в сторону области, также перекрыта полоса в сторону Подольска.

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