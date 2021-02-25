Один из павильонов ВДНХ сдадут в аренду на торгах

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москва сдаст в аренду здание павильона № 515 на ВДНХ площадью 298,5 квадратных метра. Уточняется, что двухэтажное здание разработано для точек общественного питания, поэтому в нем могут появиться ресторан или кафе. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Здание построено в стиле модерн, его украшает витражное остекление в два этажа. В 1973 году здесь появился магазин «Союзпечать», где продавались книги и журналы.

— Одно из главных преимуществ представленного объекта — высокий трафик, обеспеченный близостью к Центральной аллее ВДНХ, океанариуму «Москвариум» и популярным музейно-выставочным площадкам. Здание отреставрировано в рамках программы возрождения ВДНХ, оборудовано необходимыми коммуникациями и готово для использования в коммерческих целях, — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Торги пройдут 4 марта, в них смогут принять участия как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Все желающие должны подать заявку до 1 марта 2021 года. Уточняется, что аренду планируют заключить на 11 месяцев или год.

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