Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков пытался ранить себя после суда в Москве
Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков пытался ранить себя после суда. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Преображенского суда.
44-летний задержанный Александр Шапорин поранил себе предплечье и голень обломком пластиковой упаковки от сухпайка в камере конвоя. Однако раны оказались поверхностными. Охрана конвоя оказала мужчине первую медицинскую помощь и вызвала скорую. После осмотра медиками обвиняемого доставили в СИЗО.
Уточняется, что Шапорин нанес себе повреждения после того, как ему продлили срок содержания под стражей.
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