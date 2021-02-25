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Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков пытался ранить себя после суда в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков пытался ранить себя после суда в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 2-я улица Бухвостова, 4 Карта всех событий

Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков пытался ранить себя после суда. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Преображенского суда.

44-летний задержанный Александр Шапорин поранил себе предплечье и голень обломком пластиковой упаковки от сухпайка в камере конвоя. Однако раны оказались поверхностными. Охрана конвоя оказала мужчине первую медицинскую помощь и вызвала скорую. После осмотра медиками обвиняемого доставили в СИЗО.

Уточняется, что Шапорин нанес себе повреждения после того, как ему продлили срок содержания под стражей.

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