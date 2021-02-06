Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Задержан мужчина, угрожавший покончить с собой в столичном метро
Фото: mos.ru

Задержан мужчина, угрожавший покончить с собой в столичном метро

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, метро Алма-Атинская Карта всех событий

Мужчина, угрожавший совершить суицид на станции «Алма-Атинская» столичного метро, задержан. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— Мужчина задержан, ему оказывается психологическая помощь, — рассказали в ведомстве.

По последним данным, вестибюль станции вновь открыли для пассажиров.

Напомним, в субботу утром, 6 февраля, неизвестный мужчина спустился в метро и начал угрожать самоубийством возле турникетов на одной из станций. На место прибыли полицейские и бригада психологической помощи. С 07:35 вестибюль № 2 станции «Алма-Атинская» был временно закрыт, пассажирам ничего не угрожало, однако их призвали пользоваться другим вестибюлем.

Читайте также: ФСИН по Москве опровергла сведения о попытке суицида заключенного «Бутырки»

мужчинызадержаниеМетро
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте