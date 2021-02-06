Мужчина угрожает покончить с собой на станции метро «Алма-Атинская» в Москве

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У касс на одной из станций метро Москвы мужчина угрожает свести счеты с жизнью. О чрезвычайном случае, произошедшем в субботу утром, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в связи с инцидентом с 07:35 временно закрыт вестибюль № 2 станции «Алма-Атинская».

— У касс, сразу за турникетами мужчина угрожает покончить с собой, — пояснили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что на место прибыли полиция и бригада психологической помощи.

Пассажирам ничего не угрожает, однако рекомендуется воспользоваться другим вестибюлем.

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