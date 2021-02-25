Женщина с ВИЧ и COVID-19 скончалась после избиения в подъезде дома в центре столицы
Россия, Москва, Нижегородская улица, 7 Карта всех событий
Женщина, которая была больна ВИЧ и коронавирусом, скончалась после избиения в подъезде в центре столицы. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Нижегородская, дом 7. Кто именно избил девушку, неизвестно.
Полицейские проводят проверку по данному факту.
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