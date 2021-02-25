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Военный эксперт рассказал о перспективных возможностях танка «Армата»
Фото: uvz.ru / Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Военный эксперт рассказал о перспективных возможностях танка «Армата»

Елена Фролова

Армия

Бортовой компьютер танка «Армата» способен получать внешнее целеуказание. Устройство также сможет вести огонь в автоматизированном режиме. Об этом военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил телеканалу «360».

По его мнению, подобные инновационные технические решения внедряются по программе компетенции танка пятого поколения.

— «Армата» — танк пятого поколения, предназначенный для ведения боевых действий, в том числе по сценарию сетецентрической войны, — отметил Коротченко.

Он разъяснил, что это означает. Так, бортовой компьютер может получать внешнее целеуказание, вести обмен данными с группой танков, а также выбирать наиболее приоритетные цели и осуществлять ведение боевого огня в автоматизированном режиме. В свою очередь экипаж, находящийся в бронекапсуле, будет контролировать эти действия.

Эксперт добавил, что есть большие перспективы, касающиеся возможностей «Арматы». В других странах танки пятого поколения только проектируются, а в России — уже эксплуатируются.

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