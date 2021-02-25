Василиса Володина назвала самые опасные даты для свадьбы в 2021 году

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, чем плохи «красивые» даты для свадьбы и почему не стоит бояться заключать брак во время убывающей Луны.

Выбор даты для торжественной церемонии является важной деталью события, считает астролог. По ее словам, при выборе даты следует руководствоваться несколькими главными принципами.

Так, нельзя назначать свадьбу в дни затмений и в даты, близкие к ним.

— Это серьезно сокращает жизнь брака: в 3,5 раза чаще приводит к разводу! Затмение всегда приносит неожиданности. И если вы регистрируете брак, будьте готовы, что ваши планы просто сметет, — пояснила Володина.

Кроме того, астролог назвала опасные даты для вступления в брак. Таких в каждом году немного: в 2021 году не следует жениться 26 мая, 10 июня, 19 ноября и 4 декабря.

Также не следует назначать свадьбу на май, а на фазы Луны можно не обращать внимания, добавила эксперт. В случае с «красивыми» датами, которые якобы приносят счастья, — на практике их эффективность сводится к нулю.

— Делая ставку на красивое число, вы рискуете сильно обмануться, — добавила Володина в своем YouTube-канале.

Максимально положительные даты в 2021 году для брака — с 25 февраля по 21 марта, с 15 апреля по 8 мая, а также с 16 августа по 10 сентября, считает астролог.

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