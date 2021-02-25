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«Очень странное письмо»: адвокат Киркорова рассказал о его долге в 140 миллионов рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Очень странное письмо»: адвокат Киркорова рассказал о его долге в 140 миллионов рублей

Ростислав Зубков

Звезды

В прессе появилась информация о якобы баснословном долге Филиппа Киркорова перед латвийским банком. По данным СМИ, звезда эстрады и его компания задолжали суммарно почти 140 миллионов рублей. В суде по данному поводу интересы артиста защищает адвокат Александр Добровинский, который рассказал «Вечерней Москве», что произошло на самом деле.

По словам представителя интересов Филиппа Бедросовича, он действительно взял кредит в латвийском банке несколько лет назад. Однако в определенный момент кредитная организация просто перестала существовать, и далее начали происходить странные вещи, говорит Добровинский.

— Банк умер и прислал очень странное письмо. В нем говорилось, что со дня ликвидации банка нужно осуществлять выплаты по кредиту на какой-то очень подозрительный счет — что-то типа физлица или в этом духе, — пояснил он.

При этом, продолжил адвокат, заявление «умершего» банка пришло «без всякого утверждения от латвийских властей».

В свете данных событий Киркоров прекратил все выплаты, но потом начался суд. По словам собеседника «ВМ», в результате разбирательств были сброшены проценты по займу, которые руководство ликвидированного банка начислило. Таким образом, осталась только статья долга, отметил Добровинский.

— Филипп не отрицает, что надо платить, вот только кому? С этим сейчас очень и очень большой вопросительный знак. Но ничего страшного не происходит, — заключил он.

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