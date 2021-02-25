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Рабочий погиб в результате возгорания нефтепродуктов на месторождении в ХМАО
Фото: СК РФ

Рабочий погиб в результате возгорания нефтепродуктов на месторождении в ХМАО

Юлия Ямпольская

Происшествия

Рабочий погиб в результате возгорания нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Уточняется, что прорыв нефтепродуктов, а также их возгорание произошли при проведении работ по герметизации скважины на Имилорском месторождении. Старший оператор ремонтной бригады погиб в результате инцидента.

СК организовал процессуальную проверку в связи с гибелью рабочего. Так, правоохранители выясняют причины происшествия, специалисты проведут соответствующие экспертизы.

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Ханты-Мансийский автономный округвозгораниепострадавший
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