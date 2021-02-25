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Более 23 тысяч новых рабочих мест появится в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 23 тысяч новых рабочих мест появится в Москве

Анастасия Чанцева

Город

В столице благодаря масштабным инвестиционным проектам создадут более 23 тысяч рабочих мест.

Всего в Москве с 2016 года было одобрено 39 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым не перестают появляться новые рабочие места. В прошлом году город выделил почти 16 гектаров земли под проекты в сфере промышленности.

Также в прошлом году было отдано в аренду семь участков, инвесторы вложат в них более 27 миллиардов рублей, а город получит 10 тысяч новых рабочих мест.

В 2021 году в столице появится новый производственный комплекс и не менее 75 новых рабочих мест.

Читайте также: Владимир Ефимов: Общий оборот предприятий Москвы составил 920 миллиардов рублей в январе

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